Москва, 23 января, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Численность населения России в 2018 году сократилась впервые за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 января данные Росстата.

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Как сообщается, по состоянию на 1 января 2019 года в России проживало 146 793 744 человека.

Годом ранее население страны составляло 146 880 432 человек. Таким образом, за год его численность сократилась почти на 87 тысяч человек.

По данным Росстата, подавляющая часть населения России — свыше 109 млн человек — проживает в городах. В сельских районах живёт более 37 млн человек.

Напомним, в последний раз сокращение населения в России было зафиксировано в 2009 году. После этого его численность ежегодно росла.