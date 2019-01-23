Вашингтон, 23 января, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает в качестве президента Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хуана Гуаидо. Соответствующее заявление Трампа выпустила сегодня, 23 января, пресс-служба Белого дома.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

В заявлении Трампа сказано, что он официально признает главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы.

«В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным», — сказано в заявлении Трампа.

Кроме того, Трамп заявил, что продолжит использовать всю экономическую и политическую мощь США для того, чтобы «восстановить демократию» в Венесуэле. Также Трамп выразил готовность работать в Гуаидо в качестве президента Венесуэлы.

Более того, Трамп добавил, что будет всеми силами привлекать к ответственности «режим Мадуро» за «любые угрозы» народу Венесуэлы.

Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные выборы президента. Мадуро победил на них, набрав 67,8% голосов. Выборы вызвали протест со стороны большинства стран Запада, а также Латинской Америки. Кроме того, Национальная ассамблея Венесуэлы контролируется оппозицией, но Мадуро смог отстранить её от реальной власти и опереться на Национальное учредительное собрание, в котором доминирует его партия — Единая социалистическая партия Венесуэлы.

10 января состоялась церемония инаугурации Мадуро, и он вступил в должность президента Боливарианской Республики до 2025 года. Сразу же после этого Национальная ассамблея объявила Мадуро узурпатором, и в стране начались волнения.