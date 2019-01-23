Москва, 23 января, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным конфликт в столичном районе Раменки, где жители не хотят появления нового высотного дома. Об этом 23 января рассказал во время выступления на митинге, организованном районным сопротивлением, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

По его словам, «был разговор лично Зюганова с Собяниным по этой проблеме. Сказали: прислушайтесь к жителям, им здесь жить».

«Я вижу, что борьба за нормальный быт, нормальную жизнь в этом микрорайоне переходит в военные действия. <…> Подключают правоохранительные структуры. Вместо того, чтобы защищать вас, жителей микрорайона, силовые структуры защищают людей, которые пришли сюда зарабатывать», — заявил Рашкин.

Депутат признался, что сам проживает неподалёку.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в районе Раменки Москвы проходит митинг против строительства высотного жилого дома по адресу: Мичуринский проспект, 30Б.

Также 23 января вопрос о данном строительстве был задан в Государственной думе РФ главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву.