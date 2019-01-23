Ульяновск, 23 января, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло число многодетных семей. Если три года назад в регионе проживало около 9,2 тыс. семей, воспитывающих троих и более детей, то по итогам 2018 года их число достигло 11,7 тысячи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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С 2019 года в регионе вступил в силу закон об областной выплате в размере 3 тыс. рублей на первого ребенка молодым мамам, не достигших 25 лет. Также в этом году в Ульяновской области будет реализован проект «Социальная няня», благодаря которому мамы могут оформить услугу по кратковременному присмотру и уходу за ребенком. Данная услуга уже запущена в пилотном режиме на базе областного комплексного центра социального обслуживания населения «Исток» в Ульяновске. На сегодняшний день первые пять специалистов уже прошли переподготовку по уходу, присмотру и развитию детей раннего возраста. В феврале состоится переобучение следующей группы специалистов.

По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей в этом году выделяется более 511 млн рублей. На единовременные выплаты при покупке жилья при многоплодных родах, а также при рождении четвертого и последующих детей предусмотрено 206,7 млн рублей. Около 77 млн рублей запланировано выделить родителям на реализацию именного капитала «Семья». Также в бюджете 2019 года предусмотрены средства на ежегодную индексацию ряда выплат семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, и многодетным родителям.

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По данным министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, по итогам девяти месяцев 2018 года в регионе насчитывалось 11 539 многодетных семей, в 2017 году эта цифра составляла 10 700.