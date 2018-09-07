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Для ульяновских семей отменили критерий нуждаемости при выделении земли

Политика

Ранее для многодетных семей действовал критерий нуждаемости в жилых помещениях как условие предоставления земельного участка в собственность

Ульяновск, 7 сентября 2018, 11:49 — REGNUM  В Ульяновской области все многодетные семьи смогут бесплатно получить в собственность земельные участки. В регионе отменили критерий нуждаемости, который действовал с 2015 года: он предполагал нуждаемость в жилье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

6 сентября депутаты парламента региона поддержали законопроект, касающийся мер социальной поддержки многодетных семей. Он предполагает отмену критерия нуждаемости семей в жилых помещениях как условия предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Критерий нуждаемости был введён с февраля 2015 года. Принятый депутатами законопроект уравнивает многодетные семьи в правах на приобретение земли для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома.

«Мы отменяем критерий нуждаемости, то есть все семьи, имеющие трех и более детей, смогут получить земельные участки под жилищное строительство и ведение подсобного хозяйства в собственность бесплатно. После принятия данного закона в первом чтении мы запросили у регионального правительства комплекс мер по обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой», — сообщила глава комитета законодательного Собрания Ульяновской области Алсу Садретдинова.

По её словам, власти разработали план действий по подготовке объектов к межеванию и постановке на кадастровый учет

По официальным данным на август 2018 года, на территории Ульяновской области проживают 11 539 многодетных семей. Из них 5669 встали на учёт для получения земельных участков.

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