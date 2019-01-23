Чебоксары, 23 января, 2019, 18:53 — ИА Регнум. В 2018 году в Чувашии ущерб от преступлений коррупционной направленности превысил 245 млн рублей, из них возмещенное —60%. От «искоренения коррупционных преступлений напрямую зависят доверие людей к органам власти, общественная стабильность, социальное самочувствие граждан». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 января, заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев в послании Госсовету республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

Руководитель региона затронул тему коррупции, которая в Чувашии получила активное обсуждение после ареста в середине декабря 2018 года вице-премьера Владимира Аврелькина. О последних события Игнатьев говорить не стал, подчеркнув, что «противодействие коррупции остается одним из важнейших направлений государственной политики» региона. По его словам, «реализуется целый комплекс мер, направленных на борьбу со взяточничеством и «теневой экономикой».

"Благодаря нашим скоординированным действиям, эффективному деловому взаимодействию с правоохранительными органами и прокуратурой республики в прошлом году удалось выявить преступления и правонарушения коррупционной направленности, ущерб от которых составил более 245 млн рублей. Уже к концу прошлого года почти 60% из этих средств возмещено в бюджет, что на 10% больше показателя предыдущего года.

От искоренения коррупционных преступлений напрямую зависят доверие людей к органам власти, общественная стабильность, социальное самочувствие граждан. Наша задача — во взаимодействии с общественными организациями и средствами массовой информации формировать устойчивое антикоррупционное сознание у населения, не допускать и выявлять коррупционные проявления и нарушения», — был лаконичен Михаил Игнатьев.

Согласно материалам «к посланию» главы Чувашии, в 2018 году в органами власти проведены антикоррупционные проверки в отношении 420 гражданских и муниципальных служащих, что на 24% больше к уровню 2017 года. По их результатам к дисциплинарной ответственности привлечены 290 человек — это на 35% больше по итогам 2017 года. Семеро человек уволены в связи с утратой доверия (в 2017 году — один), в их числе — помощник министра строительства Чувашии, который участвовал в управлении коммерческой организацией.

За год к уголовной ответственности привлечены 140 лиц (рост на 11% к уровню 2017 года), из них 16 лиц замещали должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, государственных органах Чувашии и органах местного самоуправления.

Напомним, самое громкое дело связано с арестом вице-премьера — министра экономики Чувашии Владимира Аврелькиным, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета. По данным следствия, злоумышленники совместно с другими пособниками реализовывали аферу с незаконным получением субсидий на 20 млн рублей через ряд аффилированных с Аврелькиным подставных фирм. В настоящее время он отстранён от должности на время проведения проверки.

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В целом правоохранительными органами в 2018 году поставлено на учёт 319 преступлений коррупционной направленности (рост на 20%). Установленный ущерб от преступлений и правонарушений коррупционной направленности оценён в 245 млн рублей. Для принудительного взыскания в прошлом году в суды направлено 102 иска на сумму 126 млн рублей, из них удовлетворено 14 заявлений на 40,6 млн рублей. В документе отмечается, что на 31 декабря 2018 года возмещено в бюджет 140 млн рублей, или 57% от общей суммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году следователями СУ СКР по Чувашии ведомства возбуждено более 200 уголовных дел о коррупции (в 2017 году — 140). Из них более половины (110 дел) — о взяточничестве или даче взятки. Более 30 дел возбуждено по фактам присвоения или растраты с использованием служебного положения, 19 уголовных дел касались совершения служебного подлога, 16 дел — в связи с мошенничеством с использованием служебного положения, 15 дел — по факту злоупотребления или превышения должностных полномочий.