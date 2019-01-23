Москва, 23 января, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Власти Нидерландов приняли окончательное решение о предоставлении собственных материалов, имеющих отношение к крушению рейса MH17 в Донецкой области 17 июля 2014 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Требуя от российской стороны ответов на, казалось бы, полностью удовлетворённые Россией запросы следователей, свои тайны, которые могли бы пригодиться в ходе расследования, голландские власти просто наотрез отказываются», — заявила Захарова.

Она отметила, что Россия активно взаимодействовала с Нидерландами по линии генеральных прокуратур, предоставляла всю имеющуюся информацию, исполняла все запросы группы и передала международному следствию внушительный объём важнейших данных, в том числе и информацию о российской военной технике, которая была специально для этого рассекречена, а также первичные радиолокационные данные и документацию, доказывающую украинскую принадлежность ракеты, сбившей рейс. Это признают и международные наблюдатели.

В то же время с 2015 года тянулась судебная тяжба между тремя голландскими изданиями и правительством Нидерландов: журналисты через суд пытались заставить свою власть предоставить общественности и следователям стенограммы заседаний кабинета министров, посвящённых крушению рейсов MH-17, а также встреч с экспертами, которые оценивали работу голландских властей.

«Правительство Нидерландов добровольно делать это не захотело. И вот на прошлой неделе Госсовет Нидерландов, а именно высшая судебная инстанция, которая наделена полномочиями Конституционного суда, поставила точку в деле, полностью встав на сторону правительства. Согласно решению Госсовета, указанные материалы можно теперь вообще не раскрывать», — отметила дипломат.