Москва, 23 января, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Произведённые на Воронежском механическом заводе (ВМЗ) титановые шаробаллоны и ресиверы, предназначенные для ракеты-носителя «Ангара», прошли наземную отработку в конструкторском бюро «Салют» и готовы для проведения лётных испытаний, сообщает 23 января пресс-служба «Роскосмоса».

Горбунова Александра Сергеевна Производство Ракеты-носителя Ангара

Первая товарная партия шаробаллонов была отправлена на испытания в августе прошлого года. Технология их производства отрабатывалась на российском предприятии несколько лет — с момента принятия решения о замене продукции украинского «Южмаша».

"Плановый объем производства шаробаллонов ВМЗ на 2019 г. составит 208 единиц (176 баллонов объемом 130 л, 6 баллонов объемом 25 л, 26 ресиверов объемом 25 л). Доля ТШБ и ресиверов от общего объема производства спецтехники на ВМЗ составит порядка 15%», — пояснили в Роскосмосе.

Отмечается, что производство на ВМЗ включено в проект государственной программы оборонно-промышленного комплекса на 2018−2025 годы с началом бюджетного финансирования в 2019 году.

Для обеспечения перспективной потребности в шаробаллонах и ресиверах ПО «Полет» — филиала «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» — завод реконструирует и создаст специализированное отраслевое производство мощностью не менее 350 ТШБ в год, с применением прогрессивного высокопроизводительного роботизированного оборудования.