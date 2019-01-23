Москва, 23 января, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Финансирование космической отрасли РФ за три года превысит 515 млрд рублей, заявил 23 января премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с госкорпорацией «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

"Государство инвестирует в освоение космоса значительные средства. Запланированный объём бюджетного финансирования на ближайшие три года — более 515 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Поддержка должна быть использована, по словам Медведева, для наращивания орбитальных возможностей, создания носителя сверхтяжёлого класса и для реализации программы пилотируемых полётов. Премьер-министр назвал выделяемые средства инвестициями «в развитие высокотехнологичных производств и связанных с ними научных и инженерных разработок» и, следовательно, в перспективные секторы экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев посоветовал «Роскосмосу» избавиться от прожектёрства — меньше говорить и больше делать.