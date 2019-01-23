Москва, 23 января, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Самый лучший курорт в Республике Крым России — это Ялта. В ходе опроса за него отдали голоса 35% опрошенных, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Alexxx Malev Ялтинский маяк

На втором месте оказался город-курорт на юго-востоке Крыма Феодосия (18% голосов), на третьем — Евпатория, расположенная на западе полуострова (14%).

Также в пятерку лидеров лучших курортов Крыма вошли Алушта (11%) и Судак (8%), расположенные на Южном берегу полуострова.

Стоит отметить, что в 2018 году Крым посетили 6,8 млн туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в пятёрку популярных направлений на новогодние праздники. По мнению главы Ростуризма Олега Сафонова, популярность Крыма резко выросла после открытия моста Крымского моста через Керченский пролив.

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