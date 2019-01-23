Астана, 23 января, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал реализацию проекта Open University, который предоставляет бесплатный доступ к онлайн-курсам от ведущих преподавателей и вузов страны, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В ходе церемонии открытия Года молодежи Назарбаев сказал, что в Казахстане необходимо расширить сферу применения дистанционного обучения.

Глава государства поручил правительству поддержать проект Open University на уровне вузов, колледжей и работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика будет стремиться к тому, чтобы стать новой интеллектуальной державой.