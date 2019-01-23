Баку, 23 января, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Встреча в Давосе — это успех дипломатии президента Азербайджана Ильхама Алиева, который постепенно начал переводить переговоры на двусторонний формат, после того как стала понятна неэффективность услуг сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они скорее препятствовали процессу урегулирования карабахского конфликта. Так заявил бакинскому порталу Axar.az руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.

Primeminister.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

По его словам, договариваться Алиеву тет-а-тет с армянским лидером Николом Пашиняном намного легче в условиях, когда у Баку есть преимущества. Алескеров предполагает, что во время встречи собеседники обсуждали положение дел вокруг Карабаха. Очевидно, что речь идет о налаживании доверительных отношений. «В отличие от представителя «карабахского клана» Сержа Саргсяна премьер Пашинян намерен решить проблему без участия третьих сил. Поэтому лидерам нужно обсудить, в каком формате они могут приступить к поэтапному урегулированию проблемы. Главная тема — это возможность вывода с оккупированных территорий армянских войск в ответ на создание экономических уступок с азербайджанской стороны», — отметил политолог.

Алескеров уверен, что Пашиняну для укрепления своей власти нужна помощь, которую Баку может ему оказать. «В частности, гарантии Азербайджана на невозобновление военных действий, открытие транспортных путей, а в дальнейшем переговоры между карабахскими общинами и тому подобное. Круг вопросов широкий, обсуждалась возможная общая концепция процесса. Ясно то, что президент Азербайджана методично делает все, чтобы процесс возвращения оккупированных земель начался. Поэтапное возвращение азербайджанских территорий в 2019 году возможно, и многое зависит о ситуации в Армении», — считает эксперт.

Он напомнил, что за прошедшие годы достигнуто заметное военное и экономическое преимущество Азербайджана над Арменией: «В политической международной арене вопрос независимости Карабаха даже не обсуждается, а самой рассматриваемой темой сегодня является освобождение оккупированных территорий Азербайджана».