Вашингтон, 23 января, 2019, 09:46 — ИА Регнум. На фоне того как правительство Испании подрывает представление о Мадриде как о близком союзнике США, глава Государственного департамента Майкл Помпео должен отозвать на родину посла Вашингтона в стране Дьюка Бьюкана, а также заместителя главы дипломатической миссии Бенджамина Зиффа для консультаций, пишет Том Роган в статье для американского издания The Washington Examiner.

Угрозы дяди Сэма

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Автор, весной прошлого года призывавший Украину разбомбить Крымский мост, указывает, что отзыв дипломатов из государства, которое на протяжении долгого времени было союзником Вашингтона, — событие немалозначное, но в данном случае оно полностью оправдано.

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Так, ссылаясь на своих коллег из The Washington Times, Роган указывает, что Мадрид «активно способствует продаже оружия» «нелегитимному правительству» в Венесуэле.

«Такая поддержка Мадуро идет резко вразрез со всё более активными международными мерами по изоляции фальшивого президента [Венесуэлы] и оказанию поддержки легитимной внутренней оппозиции», — пишет Роган.

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Тем не менее это лишь начало, поскольку Испания, не только ведет дела с Каракасом, но и продолжает сближение с Россией: обеспечивая российский флот всем необходимым в Средиземном море, социалистическое правительство в Мадриде помогает президенту РФ Владимиру Путину оказывать поддержку «сирийскому диктатору» Башару Асаду.

«Само по себе это плохо, будь Испания союзником только США, но Испания на протяжении 36 лет является еще и членом НАТО, — продолжает автор. — Поддержка Испании российских вооруженных сил, таким образом, вопиющим образом идет вразрез с интересами НАТО».

Но и это не все. С одной стороны заигрывая с Кремлем, Мадрид, с другой, угрожает ближайшему союзнику Вашингтона — Великобритании. Так, испанские ВМС все чаще вторгаются в британские территориальные воды, окружающие Гибралтар.

Таким образом, заключает Роган, глава американской дипломатии Помпео обязан осудить Мадрид за такое поведение, и одним из средств достижения этой цели является отзыв двух ведущих американских дипломатов из страны. Если же исправить курс Испании не получится, отзыв дипломатов станет первым шагом по трансформации своих союзных отношений с Мадридом.

Напомним, в ноябре прошлого года, когда между Великобритание и ЕС продолжались переговоры относительно условий выхода Лондона из состава европейского блока, в испанском правительстве заявили, что Мадрид не поддержит соответствующий документ, если в него не будет включен статус Гибралтара.

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