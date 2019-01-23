Киев, 23 января, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 14 единиц бронетехники ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, сказано в отчёте организации, опубликованном 22 января на официальном сайте ОБСЕ.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

20 января беспилотный летательный аппарат ОБСЕ обнаружил двенадцать бронемашин в районе подконтрольных Украине населённых пунктов Троицкое, Новозвановка, Золотое-4, Новотошковское, Крымское, Лопаскино, Богдановка, Тарамчук и Славное. Большую часть из них составили БТР, БМП и МТ-ЛБ. Тип некоторых броневиков опознать не удалось.

«21 января миссия зафиксировала один БТР‑70 около населённого пункта Новобахмутовка (28 км к северу от Донецка)», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак посетил зону боевых действий в Донбассе и был шокирован уровнем жизни населения. Он призвал активизировать все усилия, способствующие разрешению данного конфликта.

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