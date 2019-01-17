Глава ОБСЕ шокирован ситуацией в Донбассе

Киев, , 15:31 — REGNUM Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак шокирован уровнем жизни населения прифронтовых населённых пунктов Донбасса, заявил он 17 января, сообщила пресс-служба организации на своём официальном сайте.

«Прямой обстрел или тот, что прошел поблизости — это повседневная реальность. Нам нужно работать лучше и предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни», — поделился Лайчак своими впечатлениями от визита в Донбасс.

Председатель ОБСЕ отметил, что украинский кризис является главным приоритетом его работы в организации. Он также призвал активизировать все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Донбассом.

Напомним, визит главы ОБСЕ в Донбасс состоялся 16 декабря 2019 года.

Ранее представители ЛНР предупредили о возможной провокации со стороны украинских боевиков, которую те запланировали провести во время пребывания Лайчака в прифронтовой зоне.

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