Санкт-Петербург, 23 января, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Первая полномасштабная репетиция военного парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда состоялась поздно вечером во вторник, 22 января, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. До этого на площади дважды проходили тренировки только пеших колонн.

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос знамени на репетиции военного парада

Начало репетиции было назначено на 21:00 мск. До этого времени в центр города вошли колонны военной техники, включая танки. Участников парада, не занятых управлением боевыми машинами, привозили к месту формирования колонн на автобусах, в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерняя репетиция военного парада в ознаменование 75-й годовщины снятия блокады

Для проведения репетиции парада пришлось перекрыть часть улиц в центре и Дворцовый мост. Такие же ограничения будут в день генеральной репетиции и в сам день парада.

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Дарья Драй ИА REGNUM Боевые машины пехоты на репетиции парада

Парад в день полного освобождения Ленинграда от блокады пройдет на Дворцовой площади впервые. Пять лет назад, в январе 2014 года, парад в честь 70-й годовщины снятия блокады проходил на проспекте Непокоренных, у Пискаревского мемориального кладбища.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник парада на Дворцовой площади

В Северной столице ежегодно проходят парады в честь Дня Победы, но зимнего парада в центре города в новейшей истории Петербурга еще не было.

…Перед началом торжественного марша пеших колонн на Дворцовую вынесли государственный флаг России и красное знамя Победы. Командующий парадом на автомобиле отрепетировал поздравление выстроившихся участников.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерняя репетиция военного парада

Как и обещали организаторы, пешую часть парада открывали колонны курсантов в форме военных лет: в полушубках и валенках — в память о дивизии народного ополчения, в шинелях и сапогах — в память о красноармейцах, в бушлатах и ботинках — в память о моряках-балтийцах. В руках — оружие времен войны.

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Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты в форме дивизии народного ополчения

Курсанты в форме красноармейцев

Колонну боевой техники вел за собой легендарный танк Великой Отечественной — Т-34.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 на репетиции парада

Вслед за ним на Дворцовую площадь вышли его современные собратья — модернизированные танки Т-72-Б3, Т-90, другая техника сухопутных войск и подразделений специального назначения.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки на репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Боевые машины пехоты на репетиции парада

Затем на площадь выкатились артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и ракетные комплексы «Искандер-М».

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна автомобильной техники на репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный комплекс на репетиции парада

Напомним, в параде примут участие свыше 2,5 тыс. военнослужащих, курсантов, нахимовцев и суворовцев, порядка 80 единиц военной и специальной техники.

Дарья Драй ИА REGNUM Пешие колонны парада

Добавим, что генеральная репетиция парада назначена на вечер 24 января.