Каракас, 23 января, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил главе МИД страны пересмотреть политику в отношении США после заявления американского вице-президента Майкла Пенса, сообщает телеканал TeleSUR.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

Мадуро заявил, что Пенс своими высказываниями «нарушил все правила игры». В связи с этим он обратился к главе МИД Венесуэлы и поручил ему пересмотреть политику в отношении Соединенных Штатов и принять соответствующие меры. Также в своем выступлении президент Боливарианской Республики назвал США поддержавшими государственный переворот в Венесуэле.

Ранее у вице-президента США Майкла Пенса состоялся телефонный разговор с главой оппозиции Хуаном Гуаидо. В этом разговоре Пенс поблагодарил оппозиционера за храбрость и пообещал ему поддержку со стороны Соединенных Штатов в деле «восстановления демократии» в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в столице Венесуэлы Каракасе была захвачена группа мятежных военных, завладевших оружием. Сообщалось, что группа мятежников захватила оружие и взяла в заложники служащих гвардии. В результате спецоперации мятежники были захвачены.