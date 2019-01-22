Симферополь, 23 января, 2019, 00:02 — ИА Регнум. В 2018 году туристический поток в Крым стал рекордным за всё постсоветское время. Об этом 22 января написал на своей странице в социальной сети Instagram глава Крыма Сергей Аксенов.

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По словам Аксенова, в Крыму с каждым годом становится все больше обустроенных пляжных территорий и гостиниц, а качество обслуживания туристов постоянно растет.

Глава Крыма проинформировал, что в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек — это рекорд за все постсоветские годы.

Также Аксенов констатировал, что Крым больше не ассоциируется только с летним отдыхом. Так, на новогодние праздники в Крым приехали около 200 тыс. туристов — это на 40% больше годом ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Аксенов обещал, что Крым в ближайшие несколько лет сможет достичь уровня зарубежных курортов Черноморского побережья по качеству услуг.