Пекин, 22 января, 2019, 23:27 — ИА Регнум. По итогам 2018 года китайский ВВП превысил 90 трлн юаней и с пересчётом по среднему валютному курсу достиг 13,6 трлн долларов. С учетом роста численности населения материкового Китая до 1,4 млрд человек, среднедушевой годовой доход населения почти достиг 10 тыс. долларов, сообщает 22 января Синьхуа со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар и юань

По международным стандартам, минимальный уровень среднего ВВП на душу населения в странах с высоким уровнем доходов колеблется от 12 до 15 тыс. долларов, и достигнутый в КНР показатель является важной вехой на пути достижения этой цели.

«Китай имеет самую масштабную по численности, достигающую 400 млн человек, и самую быстрорастущую в мире категорию населения со средним уровнем доходов», — отметил глава ГСУ Нин Цзичжэ. Важнейшей задачей 13-го пятилетнего плана в КНР поэтому стало преодоление так называемой ловушки среднего дохода, связанной с обеспечением устойчивого роста экономики и сохранением высокой динамики прироста ВВП.

По мнению специалистов и экспертов, которые прокомментировали достижение рубежа в 10 тыс. долларов годового душевого дохода, страна должна прилагать непрерывные усилия по углублению политики реформ и открытости, повышению эффективности и стимулированию развития за счет инноваций. Важной составной частью будущего успеха также признается повышение качества человеческого капитала.