Давос, Швейцария, 22 января, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Власти Армении договорились с «Газпромом» о сохранении внутреннего тарифа на газ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал РИА Новости.

«Газпром» продает газ не Армении, а компании «Газпром Армения», поэтому наша роль опосредованная. Но мы договорились с «Газпром Армения», что внутри страны цена на газ не будет меняться», — сказал Пашинян в кулуарах экономического форума в Давосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре «Газпром» сообщил, что цена российского газа на границе Грузии и Армении в 2019 году вырастет до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году.

Правительство страны заявляло о планах договориться с армянской «дочкой» российского «Газпрома» о сохранении внутреннего тарифа на газ, поясняя, что это предполагается сделать за счет сокращения издержек компании.

«Внутри страны тариф на газ не поменяется, и мы будем продолжать с «Газпромом» наши переговоры, чтобы прийти к окончательному согласию, и для нас очень важно согласовать долгосрочную цену на газ. Сейчас в рамках Евразийского экономического союза тоже идет обсуждение про создание общих рынков газа и энергетики, поэтому у нас есть много тем для обсуждения», — отметил премьер Армении.