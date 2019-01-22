Симферополь, 22 января, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Число погибших при пожаре на танкерах «Маэстро» и «Канди» в акватории Керченского пролива возросло до 14 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Константинович Айвазовский. Радуга

По словам главы региона, в настоящее время спасенные члены судовых команд танкеров находятся на пути в лечебные учреждения.

«В 09:00 мне министр чрезвычайных ситуаций Крыма доложил мне о 14 погибших моряках», — сказал Аксёнов.

Кроме того, глава республики Крым отметил, что, скорее всего, остальных членов экипажей спасти не удастся ввиду слишком долгого нахождения в холодной морской воде.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Керченском проливе произошёл пожар на двух танкерах «Маэстро» и «Канди» с командами, состоящими из граждан Турции и Индии. Двенадцати членам экипажей удалось спастись. Всего на борту двух танкеров находилось 32 человека.

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