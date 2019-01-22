Москва, 22 января, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Банк России 18 января приобрёл валюту для Минфина на 7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

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Минфин РФ направит на закупку валюты еще 366 млрд рублей

До этого в период с 15 по 17 января включительно было совершено три операции на сумму 15,6 млрд рублей ежедневно.

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Как сообщало ИА REGNUM, после приостановки в конце августа 2018 года ЦБ с 15 января 2019 года возобновил покупки валюты для Минфина.

Добавим, что с 15 января по 6 февраля регулятор планирует закупить валюту в объёме почти 266 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объём покупки в этот период должен был составить 15,6 млрд рублей.