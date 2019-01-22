Москва, 22 января, 2019, 14:09 — ИА Регнум. В России продолжают дорожать крупы — оптовые цены на ряд продуктов, в числе которых рис, гречка и пшено, снова увеличились. Лидером стало как раз пшено: по последним данным, к 18 января тонна продукта значительно подорожала до 42,8 тыс. руб. (+3770 руб. за неделю). Сейчас оптовая цена пшена выше стоимости и риса, и гречки, и других круп, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Пшеничная крупа

«Тенденция к подорожанию имеет логичное обоснование. В январе выросла ставка НДС, что автоматически увеличило стоимость продукта. Одновременно подорожали услуги логистики, выросла стоимость топлива, вероятнее всего, поднялись ставки за аренду складских помещений из-за роста тарифов естественных монополий. Все это и толкнуло цены вверх, остальное сделал рыночный спрос», — пояснила эксперт.

Стоит обратить внимание, что пшено дорожало на протяжении всего 2018 года из-за снижения рыночного предложения. В силу этого фактора заметный скачок цен произошел в ноябре — декабре 2018 года, сейчас этот катализатор уже учтен в ценах, но если емкость рынка продолжит сокращаться, пшено подорожает дополнительно.

«Что же делать населению?! Со временем произойдет закономерный переток спроса с более дорогих на более дешевые крупы. Позже рыночный спрос и предложение сами выровняют ситуацию на прилавках», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала декабря 2018 года по сегодняшний день в России зафиксирован 35%-ный рост оптовых цен на пшено.

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