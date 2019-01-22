Киев, 22 января, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Украина должна оставаться унитарным государством без каких-либо особых статусов её регионов, заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств, посвящённых «Дню соборности» страны, сообщило 22 января информационное агентство «УНН».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

"Всем должно быть чётко понятно — Украина является унитарным государством, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, одиннадцатый пункт Минских соглашений — главного документа, регулирующего процесс преодоления конфликта в Донбассе, — гласит, что для реинтеграции региона Украина обязана провести конституционную реформу, и закрепить в основном законе особый статус данных территорий.

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