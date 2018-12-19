Демурин: Регионам Украины надо показать перспективу отделения от Киева

Донецк, , 12:15 — REGNUM Заявление главы МИД России — это благое пожелание, а наиболее гуманный из реальных путей разрешения кризиса состоит в том, чтобы продемонстрировать украинским регионам положительную перспективу отделения от Киева, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Сергея Лаврова о том, почему РФ не признает ДНР и ЛНР.

Ранее Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» заявил, что если Россия официально признает ДНР и ЛНР, то «потеряет всю остальную Украину и оставит ее нацистам». Министр также отметил, что Россия не прерывает отношений с Киевом, поскольку украинское государство «больше и важнее», чем нынешний режим. Минские соглашения Лавров назвал «безальтернативными».

То, что сказал наш министр иностранных дел во время проведения прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда», — это некое благое пожелание. Мы не хотим «потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам», и поэтому, полагает он, признание ДНР и ЛНР было бы контрпродуктивным.

Ну, хорошо, а что делать-то с этими нацистами тому хотя бы нейтральному к России режиму, который, возможно, когда-то придёт к власти на Украине? Их ведь миллионы. Они что, на Луну улетят?

Есть, на мой взгляд, два пути: гражданская война на территории всей оставшейся после отделения ДНР и ЛНР Украины, в ходе которой нацисты будут уничтожены, или постепенное отделение от неё «вразумившихся» частей с тем, чтобы эта война шла на меньшей территории, имела бы менее тяжёлые последствия.

Мне более гуманным видится второй путь. Для этого надо продемонстрировать Одессе, Харькову, другим украинским регионам положительную перспективу отделения от Киева. То, как сегодня строится политика России в отношении ДНР и ЛНР, такой перспективы не демонстрирует, — отметил Михаил Демурин.