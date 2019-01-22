Москва, 22 января, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Хотя с возвращением ЦБ РФ на валютный рынок с 15 января, вопреки опасениям, для рубля не настали тяжелые времена, факторы, оказывающие поддержку российской валюте — явление временное, и они постепенно себя исчерпывают, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Наибольшую поддержку рублю оказал и продолжает оказывать американский «шатдаун», следствием которого стал перенос обсуждения американскими законодателями нового пакета антироссийских санкций. Но в текущем курсе рубля (66,48 в паре с долларом и 75,48 в паре с евро) учтена слишком оптимистичная оценка происходящих событий, и разочарование рынка может наступить совсем скоро», — пояснила эксперт.

Сегодня, 22 января, утром рубль отступает от ранее достигнутых максимумов, реагируя на опубликованные ранее прогнозы МВФ о снижении роста мировой экономики до 3,5% (пересмотрено с 3,7%), что впоследствии может привести к снижению спроса на нефть. Также опасения вызывают опубликованные в понедельник данные о замедлении роста ВВП Китая до 6,6%, а это минимум почти за 30 лет.

«Суммируя вышесказанное, причин для дальнейшего укрепления рубля не видно. После завершения «шатдауна» в Америке и налогового периода в России курс рубля имеет все шансы опуститься до 67 в паре с долларом и 77 в паре с евро, и это будут лишь начальные отметки начала нового цикла падения», — считает Прохорова.

Читайте также: Рубль «проверяют на устойчивость»