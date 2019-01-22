Москва, 22 января, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Как ни крути, строительство «Северного потока — 2» выгодно для европейцев как экономически, так и экологически. Своих запасов газа Европе хватит всего до 2035 года, а дальше, если не подготовить альтернативные источники, они вынуждены будут переходить на уголь, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

(сс)GDJ Труба

«Учитывая, что европейцы активно борются за экологию, уголь только увеличит количество вредных выбросов. Для того чтобы этого не произошло, требуется 144 млрд кубометров газа, 55 млрд из которых пойдут по газопроводу «СП-2» от России. Транспортировка газа именно по трубе — менее затратна, поэтому многие страны Европы «положили глаз» на проект «Северный поток — 2» и хотят в свои страны проложить нити от главной трубы. Конечно, для России это очень выгодно — в одном проекте появляются сразу несколько стран-покупателей», — пояснила эксперт.

США давно пытаются пристроить сжиженный природный газ (СПГ). Поэтому они постоянно высказываются против строительства «Северного потока — 2». Но «сжижить» и доставить танкером газ гораздо дороже, чем запустить его по трубе. Экономическая выгода налицо — газ через «СП-2» просто дешевле. В любом случае, если идут такие большие поставки газа, Европа будет зависеть от России. Тут дело не в России, если этот газ будет поставлять кто-то другой, ЕС будет зависеть от своего поставщика в любом случае.

«Но рано радоваться и делать какие-либо выводы. Пока по газопроводу «СП-2» не пойдет газ, европейцы могут передумать. Было уже год назад подобное, когда обсуждали санкции. Ангела Меркель утверждала, что введение санкций против России им невыгодно экономически, и они не поддержат в данном вопросе США. Однако, в последний момент санкции были введены странами ЕС», — высказала свое мнение Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса института Forsa, опубликованным Neue Presse, большинство граждан Германии (73%) не видят в строительстве газопровода «Северный поток — 2» никакой угрозы для безопасности государства.

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