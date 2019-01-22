Симферополь, 22 января, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Шансов на спасение моряков, которые пропали после пожара на танкерах в Керченском проливе, практически нет, во время спасательной операции было сделано все возможное. Об этом журналистам 22 января заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя чрезвычайную ситуацию в Чёрном море.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Спасённых, наверное, больше не будет. Из-за температуры воды шансы не велики, к большому сожалению. Пока все находятся на спасательных судах. Сегодня десять моряков должны доставить в Керчь, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Всё, что могли, спасатели Республики Крым сделали в полном объёме», — отметил Сергей Аксёнов.

По его словам, в числе погибших числятся уже 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», на которых находились граждане Турции и Индии, произошёл пожар. Двенадцати членам экипажей удалось спастись. Однако из-за непогоды выживших до сих пор не получается доставить в Керчь, где их всю ночь ожидали медики.