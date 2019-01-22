Пекин, 22 января, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Властям США следует исправить свою серьезную ошибку и прекратить преследовать финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. С таким заявлением выступила 22 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Флаг США

Дипломат выразила надежду, что и США, и Канада признают свою оплошность и предпримут меры для её исправления. Китай требует от США исправления этой ошибки, подчеркнула она.

Хуа Чуньин отметила, что скандал вокруг Huawei был инициирован для того, чтобы надавить на эту китайскую высокотехнологичную компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде в связи с обвинением о нарушении режима торговых санкций США против Ирана. Позднее финдиректора Huawei выпустили под залог. 22 января стало известно о подготовке американской стороны официального запроса к Канаде об экстрадиции Мэн Ваньчжоу.