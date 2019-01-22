Новосибирск, 22 января, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Делегация Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова и с участием мэра Новосибирска Анатолия Локтя с рабочим визитом находится в Белоруссии. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, представители новосибирской власти примут участие в четвёртом заседании Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Белоруссией.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В рамках рабочего визита планируется подведение итогов выполнения программы мероприятий по развитию сотрудничества за 2016−2018 гг. и формирование программы взаимодействия на ближайшие годы. Кроме того, намечено подписание целого ряда соглашений, договоров, протоколов намерений, меморандумов о сотрудничестве между муниципалитетами, учреждениями и предприятиями Новосибирской области и Белоруссии», — уточнили в горадминистрации.

У мэра Новосибирска на сегодня, 22 января, запланировано несколько деловых встреч. А завтра, 23 января, Анатолий Локоть примет участие в заседании Совета делового сотрудничества между Белоруссией и Новосибирской областью, где выступит с докладом о развитии побратимских отношений с Минском.

«В рамках рабочей поездки также запланировано подписание соглашений, договоров, протоколов намерений, меморандумов о сотрудничестве между муниципалитетами, учреждениями и предприятиями Новосибирской области и Республики Беларусь», — сообщили в правительстве Новосибирской области.

24 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретятся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Отметим, что в состав официальной делегации региона также вошли представители руководства СО РАН, научных институтов, руководители ведущих вузов и предприятий области, представители учреждений культуры и общественных организаций.

Контакты между Новосибирском и Минском развиваются с 2000 года — на уровне взаимодействия торгово-промышленных палат. 23 июня 2012 года в Новосибирске в рамках празднования Дня города был подписан договор об установлении побратимских отношений. Города взаимодействуют в торгово-экономической, культурной, научно-технической и гуманитарной областях. В 2014 году в Новосибирске прошли Дни Белоруссии в Сибири. В 2016 году в Новосибирске создано совместное предприятие ООО «БКМ Сибирь», силами которого в 2017 году было модернизировано 12 трамваев с заменой кузовов. В 2019 году планируется модернизация еще 11 вагонов.

Белоруссия — один из крупнейших партнёров Новосибирской области по внешнеторговому обороту — по его объёмам область занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа. За 11 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот с Белоруссией составил 152,4 млн долларов (в 2017 году — 149,3 млн долларов).