Москва, 22 января, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом. Об этом сообщает 22 января пресс-служба организации.

Минтай

«Минтай является источником полноценного животного белка, который содержит все незаменимые аминокислоты, легко усваивается», — говорится в сообщении.

Если покупатель выбирает филе минтая, обратить внимание стоит на поверхность продукта. На ней не должно быть пятен и подсохших участков, а также снега и ледяной глазури.

Если минтай упакован в коробки, смотреть нужно на маркировку. Предпочтение стоит отдать продукции, произведенной на Дальнем Востоке. На обезглавленной неразделанной рыбе не должно быть толстых рубцов или желтых пятен. Их наличие говорит о том, что рыба несвежая, пережившая не один цикл разморозки.

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Мороженая рыба должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов, при этом срок ее хранения ограничен. Размораживать минтай лучше в холодильнике. От разморозки при комнатной температуре, в горячей воде или микроволновке страдает вкус рыбы.

Роскачество анонсировало исследование минтая. Эксперты проверят 15 самых популярных торговых марок по 30 показателям. Итоги будут обнародованы в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество признало в целом безопасными все представленные на прилавках мандарины. Так, нитратов в мандаринах нет, а вот пестициды — есть, но в допустимом количестве, заключили эксперты.