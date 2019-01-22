* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 22 января, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совешили нападение на конвой вооруженных сил США и их курдских союзников в Сирии, сообщает 22 января Al Jazeera.

Боевики. Сирия

Нападение было запланировано в городе Аш-Шаддади на северо-востоке страны, однако оно провалилось. Пострадавших нет.

«Мы можем подтвердить тот факт, что на совместный конвой войск США и наших сирийских партнеров было совершено нападение. Мы будет продолжать анализировать ситуацию и предоставлять соответствующую информацию», — отметил представитель военных полковник Шон Райан.

Напомним, несмотря на то, что вооруженные силы США в скором времени должны покинуть территорию Сирии, они по-прежнему становятся объектом нападения террористов.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как в сирийском Манбидже в результате теракта были убиты 16 человек, включая двух американских военнослужащих.