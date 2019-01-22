Бухарест, 22 января, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Одна из главных магистралей румынской столицы перекрыта в ходе акции протеста таксистов, пишет «Российская газета».

Ethan Разбитое такси

В акции протеста участвуют порядка 200 машин, которые перекрыли движение в центре Бухареста у здания правительства. Собравшиеся на площади Виктории таксисты добиваются запрета работы приложений Taxify и Uber, отбивающих клиентов.

Уточняется, что таксисты грозят правительству ежедневными акциями. На автомобилях видны плакаты «Нет пиратству!» и «Остановить нелегальный извоз!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с нового года работа Uber запрещена на территории Брюсселя. Иск против Uber был подан Федерацией водителей такси.