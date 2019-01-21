Страсбург, Франция, 22 января, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Представитель Украины не попал в комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, который работает над снятием санкций с Российской Федерации, из-за изменения регламента. Об этом сегодня, 21 января, пишет «Европейская правда».

Artis Rams ПАСЕ

По новому регламенту число представителей стран — членов организации в комитетах не может превышать двух. А в комитете по снятию санкций с России было аж четыре представителя Украины. Все они были выведены из состава комитета, и теперь Киеву нужно выдвинуть новых кандидатов.

Аналогичная ситуация произошла в комитете ПАСЕ по выбору судей. Там также было четыре украинских представителя, теперь ни одного. Но, по всей видимости, Украине дадут возможность ввести в комитеты по два своих представителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января российские власти приняли решение не формировать свою делегацию в ПАСЕ, а также не платить взносы в Совет Европы.