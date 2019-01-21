Рамалла , 22 января, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Военные Израиля застрелили жителя Палестины, атаковавшего военнослужащего холодным оружием, 21 января передает агентство Reuters.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Инцидент произошел на КПП армии Израиля на Западном берегу Иордана. Никто из военных не пострадал.

«Нападавший прибыл на машине из города Наблус. Он вышел из машины и попытался нанести удар солдату… Другой солдат открыл огонь по террористу и обезвредил его», — говорится в заявлении армии.

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