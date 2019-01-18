Военные Израиля взорвали дом арестованного палестинского подростка — СМИ

Тель-Авив, Израиль, , 14:22 — REGNUM Вооруженные силы Израиля подорвали дом арестованного ранее палестинца, расположенный на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 18 января Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в городе Аль-Халил, проживающий здесь подросток 16-ти лет был арестован в сентябре 2017 года по подозрению в террористической деятельности.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток. Кроме ареста подозреваемых, военные периодически сносят их поселения.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в сектор Газа