Москва, 21 января, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин получил приглашения посетить с рабочими визитами Катар и Кубу. Приглашения поступили от главы Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса и главы Консультативного совета (шуры) Государства Катар Ахмеда Бен Абдаллы Бен Зейд Аль Махмуда. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

В связи с этим Володин дал поручение первому вице-спикеру Госдумы Ивану Мельникову (КПРФ) заняться формированием делегации для визита на Кубу. В её состав должны войти представители всех фракций Госдумы, отметил Володин.

Кроме того, Мельников также проработает вопрос создания межпарламентской комиссии высокого уровня с участием профильных комитетов для двустороннего взаимодействия.

Сформировать делегацию для поездки в Катар Володин поручил вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову («Единая Россия») совместно с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким (ЛДПР). Они также проработают повестку рабочей поездки в Катар.