Москва, 21 января, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В Москве по итогам 2018 года построили и сдали в эксплуатацию 8,6 млн квадратных метров недвижимости, сообщил журналистам 21 января руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. В 2017 году аналогичный показатель составил 8,5 млн квадратных метров.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Лёвкин отметил, что около трети объёмов пришлось на жилые дома — 3,5 млн квадратных метров. Кроме жилья, объектов торговли и услуг, в городе развивалась и социальная инфраструктура. Он напомнил, что комплексное развитие территорий в Москве является приоритетом.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы добавил, что в столице по проекту реновации до 2032 года изменятся жилищные условия у миллиона москвичей.

О том, как столичные дворы становятся строительными площадками читайте в статье ИА REGNUM «Как захватить московские дворы под высотную застройку».