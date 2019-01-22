Нью-Дели, 22 января, 2019, 13:21 — ИА Регнум.

«Со времен получения независимости, это первое правительство, которое манипулирует статистикой и завышает показатели страны в области развития», — заявил на оппозиционном собрании бывший министр финансов Индии ЯшвантСинха.

Иван Шилов ИА REGNUM Индийский премьер Нарендра Моди

Он также обвинил правительство Нарендры Моди в том, что правительство причисляет сторонников Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) к патриотам родины, а тех, кто критикует — к подстрекателям к мятежу.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также раскритиковал позицию правительства относительно урегулирования ситуации в штате Джамму и Кашмир.

Стоит отметить, что Яшвант Синха только недавно покинул БДП и примкнул к рядам оппозиционеров.