Мехико, 21 января, 2019, 04:47 — ИА Регнум. В результате взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 85 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер.

Пожар

Он напомнил, что утром 20 января было объявлено о 79 погибших, однако скончались еще шесть человек. Общее число жертв трагедии достигло 85.

В больницах находятся 58 пострадавших, добавил министр. Оплатить лечение раненых и похороны жертв пообещали мексиканские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 января в районе Тлауэлильпан произошел взрыв и пожар на месте незаконной врезки в трубопровод Туспан-Тула. В этот момент сотни людей сливали из трубопровода горючее.