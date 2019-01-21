Биробиджан, 21 января, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Организации ЕАО, финансируемые из бюджета области, не платят за тепло. Поставщик теплового ресурса, АО «Дальневосточная генерирующая компания», обратился в прокуратуру области в связи с растущей задолженностью, которая на сегодняшний день превысила 12 млн рублей. Энергетики официально предупредили о возможном ограничении поставок тепла в больницы и школы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Monoklon Котельная

Читайте также: Мэр Биробиджана два года не платил за «коммуналку»

По информации АО «ДГК», многомиллионный долг скопился в результате неоплаты Биробиджанской ТЭЦ за поставляемые тепло и горячую воду 15-ю организациями. В их числе медицинские, культурные, социальные, учебные учреждения, а также административные здания, в которых располагается ряд правительственных учреждений.

«Бюджетными организациями Биробиджана систематически допускаются факты нарушений заключенных ими с ДГК договоров в части оплаты потребленного теплового ресурса. Со своей стороны мы в полной мере выполняем договорные обязательства. При этом все отлично понимают, что от своевременной оплаты зависит надежность теплоснабжения города, так как полученные средства мы направляем на покупку топлива и ремонт оборудования», — сообщил директор филиала АО ДГК — Хабаровской теплосетевой компании — Сергей Нехороших.

Многочисленные обращения энергетиков в правительство ЕАО проблему с мёртвой точки не сдвигают — долги растут, предприятия продолжают не платить.

Читайте также: Котельные ЕАО на грани остановки: нормативный запас угля отсутствует

В связи с хроническими неплатежами бюджетных организаций за тепло руководство АО ДГК приняло решение обратиться в прокуратуру области. В своём обращении руководители компании подчеркнули, что неплатежи за потребленный ресурс могут свидетельствовать о несвоевременном поступлении средств из бюджета в адрес организаций.

«Можем предположить, что бездействие уполномоченных органов, выраженное в допущении образования долга бюджетных учреждений за потребленный тепловой ресурс, а также непринятии мер по разрешению этой ситуации, основано на уверенности, что наша организация не прекратит снабжать теплом и горячей водой организации социальной сферы, больницы и школы. Между тем закон разрешает нам вводить ограничения для таких организаций, только мы не злоупотребляем этим правом. Просим прокуратуру разобраться в сложившейся ситуации», — подчеркнул Сергей Нехороших.

В дирекции АО Хабаровская теплосетевая компания подчеркнули также, что на Биробиджанской ТЭЦ стартует ремонтная кампания. Начинается она в условиях колоссального для маленького города Биробиджана долга в 500 млн рублей, 350 млн из которых это долги населения. Согласно подписанному почти год назад с правительством ЕАО договору о сотрудничестве, энергетики реализуют программу оздоровления оборудования станции, а правительство региона определяет структуру финансирования этих мероприятий. Однако пока правительство ЕАО не может найти средств даже на оплату тепла, поставляемого в больницы, школы, социальные учреждения.

Читайте также: Минфин РФ проведет аудит сбалансированности бюджета ЕАО

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в ЕАО сложилась критическая ситуация с работой котельных — они фактически оказались на грани остановки в связи с отсутствием нормативного запаса угля. ЕАО — беднейший регион России, каждый четвёртый житель в регионе живёт за чертой бедности.

ЕАО стала самостоятельным субъектом в 90-е годы прошлого столетия, во время повального увлечения независимостью всех от всего, порой даже от здравого смысла. Многочисленные эксперты давно говорят, что ЕАО необходимо вернуть в состав Хабаровского края, в который она раньше и входила — как экономически самостоятельный субъект область нежизнеспособна. Как выяснилось в конце 2018 года, за потреблённые коммунальные услуги не платит, причем целых два года, даже мэр Биробиджана Евгений Коростелев. Дело дошло до суда, который обязал чиновника погасить долг.

Ситуация с бюджетом ЕАО достигла критической стадии. В регион выезжают аудиторы Минфина РФ, которым предстоит оценить сбалансированность бюджета региона.