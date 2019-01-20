Мадрид, 20 января, 2019, 22:24 — ИА Регнум. 20 января между коллективами «Леванте» и «Вальядолид» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

JorisMol Стадион «Сьюдад де Валенсия»

Первый мяч под занавес первого тайма забил испанский защитник Коке после передачи Рубена Рочины — 1:0. В компенсированное время Роджер снял все вопросы об исходе матча — 2:0.

Статистика матча («Леванте"/"Вальядолид»)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 10/17

Поданные угловые 3/2

«Леванте» набрал 26 очков и поднялся на 10-ю позицию. «Вальядолид» с 22-мя баллами опустился на 16-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Леванте»: Оласабаль, Робер, Коке, Кабако, Аранда, Барди, Рочина, Джейсон, Кампанья, Мойораль, Моралес.

«Вальядолид»: Масип, Лопес, Кико, Калеро, Фернандес, Мойяно, Антоньито, Суарес, Мичел, Унал, Плано.

Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.

Желтые карточки: Барди — 14, Унал — 15, Антоньито — 40, Рочина — 55, Джейсон — 62, Фернандес — 78, Кабако — 88, Калеро — 90, Роджер — 90+6.

Голы: Коке 42 — 1:0, Роджер 90+5 — 2:0.