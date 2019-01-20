Москва, 20 января, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Реализация плана Трансформации делового климата (ТДК), утвержденного правительством, может создать другую, более положительную экономическую действительность в стране, убежден Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торгово-промышленная палата России (ТПП)

«Так и будет, если все сделать в срок, полностью и обязательно без бюрократических уточнений, дополнений и изменений, способных выхолостить самые благие намерения, — заявил он. — План ТДК основан на реальных, выстраданных на практике

предложениях бизнеса, значит, он будет полезен».

В утвержденный правительством РФ план Трансформации делового климата вошли также предложения делового сообщества, объединенного в ТПП РФ, а некоторые изложены дословно в формулировках ТПП РФ.

Так, в частности, по предложению Палаты решено определить на законодательном уровне сроки, в течение которых правительство должно принимать или обновлять перечни льготируемого оборудования.

«Сегодня редко обновляются перечни льготируемого по налогу на имущество организаций инновационного, энергоэффективного и другого оборудования, что не дает возможности воспользоваться соответствующей льготой. Бизнес откладывает приобретение нового оборудования для выпуска более конкурентоспособного товара, а это плохо во всех смыслах, в том числе и в плане продвижения нашей продукции на внешних рынках», — прокомментировал ситуацию глава федеральной палаты.

Кроме того, в плане Трансформации делового климата на все субъекты РФ намечено распространить систему компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретённых в России товаров (систему tax free). Глава ТПП РФ считает, что это серьезно повысит конкурентоспособность нашего туристского рынка.

ТПП РФ давно говорила о необходимости разработать механизм льготного налогообложения для экспортеров программного обеспечения и IT-услуг. Теперь предложения экспертов Палаты вошли в ТДК.

Разработка льготного налогообложения, в том числе введение нулевой ставки НДС при экспорте в сфере IT-услуг, считает глава Палаты, снимет препятствия развитию рынка российского программного обеспечения и ИТ-услуг, будет содействовать росту экспорта.

Сергей Катырин убежден, что со временем сойдет «на нет» и нынешняя неприятная для российской экономики ситуация, когда многие компании этого сегмента регистрируются в льготных юрисдикциях, например, на Кипре.