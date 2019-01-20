Иерусалим, 20 января, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Ракету, выпущенную из Сирии, перехватила система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter.

NatanFlayer Пусковая установка системы ПВО «Железный купол»

«Ракета была выпущена (с территории Сирии) в направлении северной стороны Голанских высот», — говорится в сообщении.

Военное ведомство пока не приводит другие подробности инцидента.

Напомним, 20 января РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник сообщило, что система ПВО Сирии отразила израильскую атаку на юге страны.

По данным источников, все израильские ракеты, запущенные по целям в Сирии, были сбиты.

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