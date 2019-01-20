Феодосия, Крым, 20 января, 2019, 16:34 — ИА Регнум. 20 января в Феодосийском литературно-мемориальном музее Александра Грина открывается выставка «Творчество народов Крыма», посвященной Дню республики Крым. На вернисаже будут представлены живописные и графические работы художников из фондовой коллекции музея и частных собраний, а также старинные предметы быта, предоставленные национальными общинами Феодосии. Отдельное место предоставлено «Лавке счастья» — собранию работ мастеров народных промыслов. Крым давно облюбовали художники и литераторы страны, здесь, по их признанию работается особенно вдохновенно. Все выставленные произведения отличаются яркостью красок и особым колоритом.