Саратов, 20 января, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Железнодорожный переезд

Авария произошла 19 января в 23:34 на регулируемом железнодорожном переезде Новая Липовка на 273-м километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области.

По предварительной информации, мужчина 32-х лет, управляющий автомобилем Renault Duster, выехал на железнодорожный переезд, игнорируя запрещающий световой и звуковой сигнал. На переезде произошло столкновение легковой иномарки с локомотивом грузового состава № 3105.

Сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель легкового автомобиля и его пассажир. Они были госпитализированы.

Также сообщается, что из-за аварии был задержан на 8 минут пассажирский поезд №367 сообщением Кисловодск — Киров.

По факту ДТП региональное управление ГИБДД проводит проверку. Предварительной причиной ДТП называется грубое нарушение правил дорожного движения водителем легкового автомобиля при пересечении железнодорожного переезда.

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