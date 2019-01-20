В результате драки в столичном метрополитене ранены двое
Москва, 20 января, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В результате драки в московском метрополитене ранения получили два человека. Об этом сегодня, 20 января, сообщают столичные СМИ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Служба безопасности метро
В вагоне электропоезда на станции «Трубная» произошел конфликт с участием четырех человек. В результатет конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
Полиция задержала нападавшего. Злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.
Раненым оказана медицинская помощь.