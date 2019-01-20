Москва, 20 января, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В результате драки в московском метрополитене ранения получили два человека. Об этом сегодня, 20 января, сообщают столичные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба безопасности метро

В вагоне электропоезда на станции «Трубная» произошел конфликт с участием четырех человек. В результатет конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.

Полиция задержала нападавшего. Злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.

Раненым оказана медицинская помощь.