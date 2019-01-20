Москва, 20 января, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Список самых популярных мобильных приложений в России составили эксперты компании App Annie.

edar Мобильный телефон

Среди мобильных приложений, которые были загружены на территории России в 2018 году наибольшее число раз, лидируют WhatsApp, Viber и «ВКонтакте». Также в пятёрку вошли «Сбербанк Онлайн» и Instagram.

В пятёрку платных приложений, на которые потратили наибольшее количество средств, вошли «ВКонтакте», BOOM: Music Player, «Одноклассники», Read! и Yandex Music.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперты компании Sensor Tower представили отчёт, показавший, что на покупки в магазинах мобильных приложений в 2018 году было потрачено на 22,7% больше, чем в 2017 году.