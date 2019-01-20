Мельбурн, Австралия, 20 января, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Чешская теннисистка Петра Квитова нанесла поражение в матче 1/8 финала представительнице США Аманде Анисимовой и вышла в четвертьфинал турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, сообщает 20 января «Матч ТВ».

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Квитова одолела соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 59 минут. Квитова за данное время один раз подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из 11 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка ни разу ни подала навылет и допустила шесть двойных ошибок.

Счет личных встреч спортсменок стал 1:1.

Соперницей Квитовой по четвертьфиналу станет победительница встречи между российской теннисисткой Марией Шараповой и Эшли Барти из Австралии.