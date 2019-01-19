Лондон, 19 января, 2019, 22:28 — ИА Регнум. 19 января между коллективами «Арсенал» и «Челси» на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «канониров».

Nazmi Amin-Tai Стадион «Эмирейтс»

Первый мяч на 14-й минуте забил французский скоростной нападающий Александр Ляказетт после передачи Гектора Беллерина — 1:0. Через 25 минут Лоран Косельни удвоил преимущество «канониров» — 2:0. Это первый гол француза спустя 350 дней.

Статистика матча («Арсенал"/"Челси»)

Удары 10/11

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 10/12

Поданные угловые 6/6

«Арсенал» набрал 44 очка и вернул себе 5-ю позицию. «Челси» с 47-ю баллами остался на 4-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Лено, Беллерин, Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Гендузи, Джака, Ремзи, Ляказетт, Обамеянг.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Азар, Педро, Виллиан.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Луис — 37, Баркли — 90+5.

Голы: Ляказетт 14 — 1:0, Косельни 39 — 2:0.